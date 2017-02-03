آلودگی هوا ریسک ابتلا به آلزایمر را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، تحقیق جدید نشان می دهد با استنشاق ذرات ناشی از نیروگاه ها و اتومبیل ها موجود در هوا، این ذرات به مغز حمله کرده و ریسک زوال عقل افزایش می یابد.

کالب فینچ، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، در این باره می گوید: «اگرچه ارتباط بین آلودگی هوا و بیماری آلزایمر یک مرز علمی جدید است، اما در حال حاضر اسنادی در دست داریم که نشان می دهد آلودگی هوا نظیر تنباکو، برای مغز در حال پیرشدن خطرناک است.»

در این مطالعه، دانشمندان نمونه ذرات هوا را از طریق تکنولوژی طراحی شده توسط محققان این دانشگاه جمع آوری کردند. محققان موش های ماده را در مقابل این آلودگی هوا قرار دادند.

وی در ادامه افزود: «تکنولوژی ما موسوم به "کنکنترترس ذرات" هوای یک منطقه شهری عادی را گرفته و آن را به هوای شبیه به بزرگراه یا یک شهر به شدت آلوده نظیر چین تبدیل می کند.»

به گفته وی، «سپس ما از این نمونه ها برای تست قرارگیری در معرض ذرات و ارزیابی تاثیرات مضر آن بر رشد عصبی و زوال عصبی استفاده کردیم.»

موش ها حامل یک گونه ژنتیکی خاص موسوم به ژن APOE۴ بودند که ریسک بیماری آلزایمر را افزایش می دهد. به گفته محققان بعد از قرارگیری در معرض آلودگی هوا به مدت ۱۵ هفته، موش ها ۶۰ درصد بیشتر دارای پلاک های آمیلوئید، دسته های پروتئین مرتبط با این نوع بیماری زوال عقل، بودند.

این محققان همچنین داده های بیش از ۳۶۰۰ زن آمریکایی ۶۵ تا ۷۹ سال را بررسی کردند. هیچ یک از این زنان در هنگام شروع مطالعه مبتلا به زوال عقل نبودند.

محققان بعد از در نظرگرفتن برخی متغیرها دریافتند زنان مسنی که در نواحی دارای ذرات آلودگی بیش از حد استاندارد زندگی می کردند، ۱۸ درصد بیشتر در معرض ریسک زوال شناختی قرار داشتند. همچنین این زنان با احتمال ۹۲ درصدی ابتلا به زوال عقل، از جمله آلزایمر، مواجه بودند.

محققان افزودند تاثیرات منفی آلودگی هوا بر مغز در بین زنان دارای ژن APOE۴ بسیار بیشتر بود.

به گفته محققان در صورت بسط این یافته ها به جمعیت عمومی می توان به این نتیجه رسید که آلودگی هوا علت ۲۱ درصد تمامی موارد ابتلا به زوال عقل است.