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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۱۰

امام جمعه شهرستان قروه:

پرستاری تلاشی بی دریغ برای ارتقای سلامت کشور است

پرستاری تلاشی بی دریغ برای ارتقای سلامت کشور است

قروه- امام جمعه قروه پرستاری را تلاشی برای ارتقای سلامت جامعه دانست و بر حمایت از شاغلان این حرفه برای تقویت سالم سازی اجتماع تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن باباییان شامگاه جمعه در راستای تجلیل از پرستاران شهرستان در بیمارستان قروه به مناسبت ولادت حضرت زینب و روز پرستار، با بیان اینکه پرستاری تلاشی بی دریغ برای ارتقای سلامت کشور است، اظهار داشت: همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند شغل پرستاری از مشاغل سخت است نه به لحاظ جسمی بلکه از لحاظ روحی لذا باید حمایت ها از این حرفه و شغل اساسی تر شود.

به گفته وی پرستار فرشته مهربانی آسمان در روی زمین است و اوست که تخصص متخصصین را به بار می نشاند و باید دانست که پزشک هر چقدر هم در کار خود مهارت داشته باشد تا پرستار وارد کار نشود تخصص ها و تلاش های پزشکان ثمری نخواهد داشت.

باباییان حمایت از پرستاران را برای تقویت سلامت جامعه و اجتماع مهم دانست و بر توجه به رفع مشکلات این حوزه تأکید کرد.

کد مطلب 3895979

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