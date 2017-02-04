به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن باباییان شامگاه جمعه در راستای تجلیل از پرستاران شهرستان در بیمارستان قروه به مناسبت ولادت حضرت زینب و روز پرستار، با بیان اینکه پرستاری تلاشی بی دریغ برای ارتقای سلامت کشور است، اظهار داشت: همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند شغل پرستاری از مشاغل سخت است نه به لحاظ جسمی بلکه از لحاظ روحی لذا باید حمایت ها از این حرفه و شغل اساسی تر شود.

به گفته وی پرستار فرشته مهربانی آسمان در روی زمین است و اوست که تخصص متخصصین را به بار می نشاند و باید دانست که پزشک هر چقدر هم در کار خود مهارت داشته باشد تا پرستار وارد کار نشود تخصص ها و تلاش های پزشکان ثمری نخواهد داشت.

باباییان حمایت از پرستاران را برای تقویت سلامت جامعه و اجتماع مهم دانست و بر توجه به رفع مشکلات این حوزه تأکید کرد.