پرستار نگهبان و حافظ حیات و سلامت روان بیماران است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی شامگاه جمعه در راستای تجلیل از پرستاران شهرستان در بیمارستان قروه به مناسبت ولادت حضرت زینب و روز پرستار، اظهار داشت: با وجود اینکه پرستاری شغل استرس‌ آوری به‌ حساب می‌آید اما علاقه‌ وافر به این شغل و اشتیاق کاهش آلام بیماران مهم‌ترین انگیزه پرستاران در تحمل سختی‌ها و تنش‌های بالای حرفه‌شان است.

به گفته وی یک پرستار خوب گاهی می‌تواند با ارتباط برقرار کردن با بیمار و همراهان او، باری سنگین از روی دوش آنان برداشته و کاری کند که بیمار به مبارزه با بیماری‌اش بپردازد و موفقیت در این راه علاوه بر خشنودی بیماران، حس خوب رضایت و آرامش را نیز برای پرستاران به ارمغان خواهد آورد.

کولانی با بیان اینکه پرستاری علاوه بر تخصص، ‌تعهد و هنر است، افزود: پرستاری یعنی تعهد، صبر، حوصله و تحمل ناملایمات و این ویژگی ها از عهده هر کسی بر نمی آید چرا که این خصلت ها از آن مقام والای حضرت زینب (س) در نهضت حسینی در روز عاشورا و در زمان های پس از آن واقعه است.