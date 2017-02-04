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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۴۰

فرماندار شهرستان قروه:

پرستار نگهبان و حافظ حیات و سلامت روان بیماران است

پرستار نگهبان و حافظ حیات و سلامت روان بیماران است

قروه- فرماندار قروه پرستاری را هنری بی نظیر و تخصصی بی همتا دانست و گفت: این حرفه مقدس تنها نگهبانی از مرز حیات بیمار نیست بلکه با دمیدن روح زندگی در وجود بیماران حافظ سلامت روان آنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی شامگاه جمعه در راستای تجلیل از پرستاران شهرستان در بیمارستان قروه به مناسبت ولادت حضرت زینب و روز پرستار، اظهار داشت: با وجود اینکه پرستاری شغل استرس‌ آوری به‌ حساب می‌آید اما علاقه‌ وافر به این شغل و اشتیاق کاهش آلام بیماران مهم‌ترین انگیزه پرستاران در تحمل سختی‌ها و تنش‌های بالای حرفه‌شان است.

به گفته وی یک پرستار خوب گاهی می‌تواند با ارتباط برقرار کردن با بیمار و همراهان او، باری سنگین از روی دوش آنان برداشته و کاری کند که بیمار به مبارزه با بیماری‌اش بپردازد و موفقیت در این راه علاوه بر خشنودی بیماران، حس خوب رضایت و آرامش را نیز برای پرستاران به ارمغان خواهد آورد.

کولانی با بیان اینکه پرستاری علاوه بر تخصص، ‌تعهد و هنر است، افزود: پرستاری یعنی تعهد، صبر، حوصله و تحمل ناملایمات و این ویژگی ها از عهده هر کسی بر نمی آید چرا که این خصلت ها از آن مقام والای حضرت زینب (س) در نهضت حسینی در روز عاشورا و در زمان های پس از آن واقعه است.

کد مطلب 3895980

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