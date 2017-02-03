۶ درصد هزینه های سلامت بابت سیگار هدر می رود

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان هزینه سلامت ناشی از سیگار کشیدن در سال ۲۰۱۲ در جهان ۱.۴ هزار میلیارد دلار بوده که ۴۰ درصد آن مربوط به کشورهای درحال توسعه بوده است.

به گفته محققان این مطالعه، «سیگار کشیدن بار اقتصادی سنگینی را بخصوص در اروپا و آمریکای شمالی که شیوع تنباکو رایج تر است تحمیل می کند.»

مارک گودچایلد داده های ۱۵۲ کشوری که دارای ۹۷ درصد سیگاری های جهان بودند را بررسی کرد.

محققان برای برآورد هزینه کلی سیگار کشیدن، هزینه های مستقیم نظیر درمان پزشکی و همچنین هزینه های غیرمستقیم نظیر از بین رفتن باروری و ایجاد ناتوانی و معلولیت را در نظر گرفتند.

محققان برای ایجاد این برآورد، ۳۳ مطالعه مربوط به هزینه های مستقیم را در کنار داده های بدست آمده از سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی بررسی کردند.

گودچایلد و همکارانش دریافتند در سال ۲۰۱۲، بیماری های مرتبط با سیگار کشیدن علت ۱۲ درصد از مرگ افراد بزرگسال رده سنی ۳۰ تا ۶۹ سال بوده که بالاترین نسبت در اروپا و دو قاره آمریکا است.

به گفته محققان در حدود ۴۰ درصد از اتلاف اقتصادی جهانی در کشورهای متوسط- و کم-درآمد بوده است. از بین این کشورها، برزیل، چین، هند و روسیه یک چهارم تمامی هزینه های مرتبط با سیگار را داشته اند.