۹۶ درصد صنایع استان زنجان از نعمت گاز بهره مند هستند

سید سعید عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال ۵۷ هیچ کدام از روستاها در سطح کشور از نعمت گاز استفاده نمی کردند ولی امروز به برکت انقلاب اسلامی بیش از ۲۱ الی ۲۲ هزار روستا در سطح کشور از نعمت گاز بهره مند هستند.

وی تاکید کرد: امروز به برکت پیروزی انقلاب اسلامی بیش از هزار شهر از نعمت گازبهره مند هستند و ۷۰ درصد انرژی کشور از گاز است و بیش از سه هزارو ۲۱۵ طرح در بخش گاز رسانی در هفته دولت افتتاح و یا عملیات اجرایی شروع می شودو بیش از۵ هزار میلیارد هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان به وضعیت مصرف گاز در استان زنجان اشاره کردو گفت:در دهه فجر امسال افتتاح ۷۸ طرح را داریم که برای افتتاح این طرحها بیش از ۳۶ میلیارد تومان هزینه شده است.

بهره مندی گاز در روستاها به ۶۶ درصد می رسد

عسگریان از گاز رسانی به ۲۳ روستا ی استان زنجان طی دهه فجر خبر دادو گفت: برای گاز رسانی به این روستا ۱۸۴ میلیارد ریال هزینه شده و تعداد روستاهای بهره مند از گاز به ۳۷۷ روستا معادل ۶۶درصد می رسد.

وی می گوید: در این دهه مبارک ۴۷ مجتمع مسکونی و صنایع با اعتباری بالغ بر ۱۰۹ میلیارد ریال و سه طرح مسکن مهر در شهر زنجان با اعتباری بالغ بر ۸۳۱ میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان تصریح کرد: شهرک صنعتی انگوران در دهه فجر به شبکه گاز نصب می شود و صنایع در این شهرک از گاز استفاده می کنند.

۲۰ شهر زنجان از گاز استفاده می کنند

عسگریان با بیان اینکه از ۲۱ شهر استان زنجان ۲۰ شهر از نعمت گاز استفاده می کنند ، افزود: تنها شهر نوبهار در شهرستان خدابنده گاز ندارد که در سه ماه سال ۹۶ به این شهر هم گاز رسانی انجام می شود.

وی بیان کرد: در این میان شهرستان خرمدره شهرستان سبز است که ۱۰۰ درصدی بهره مندی گاز در استان زنجان را دارد.

عسگریان عنوان کرد: در استان زنجان بهره مندی گاز در شهرها ۹۹ درصد و در روستاها ۶۶ درصد است و تحقق این امر مهم به خاطر استقرار انقلاب اسلامی است.

عسگریان تاکید کرد: ۲۹۰ هزار مشترک گاز در استان زنجان دارد که این تعداد مشترک ۳۵۰ هزار خانوار شهری و روستایی را شامل می شود.

وی به میزان بهره مندی گاز در روستاهای استان زنجان اشاره کرد و افزود: در این میان خدابنده ۵۰درصد روستاها از نعمت گاز بهره مند هستند که با عملیاتی شدن طرحهای در دست اجرا در سال آینده به ۹۰ درصد،زنجان ۶۸ درصد به ۹۰ درصد خواهدرسید با اجرای طرحهای عمرانی،ماهنشان ۵۰ درصد به ۹۰ درصد می رسد،طارم ۵۳درصد است به ۹۷ درصد و خرمدره ۱۰۰ درصد بوده و ابهر ۸۶ درصد است به ۹۰ درصد می رسد.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان تصریح کرد:بالای ۹۶ درصد صنایع استان زنجان از نعمت گاز بهره مند هستند و تنهامرغداری و گلخانه ها به شبکه گاز نصبب نیستند ودرگاز رسانی به صنایع زنجان جزو استانهای پیشرو است.