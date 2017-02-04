داود کار گر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ۴۴۶۱ نظارت و بازرسی توسط استاندارد زنجان انجام گرفته است و از این تعداد ۳ هزار مورد مطابق و ۸۰۲ مورد عدم تطابق بوده اند.

وی اظهار کرد: در راستای ترویج استاندارد، ۳ هزار برچسب با کادر علامت استاندارد تهیه شده که در شیشه ها صنوف چسبانده شده اند.

مدیر کل استاندارد استان زنجان گفت:از کارشناسان حقیقی استاندارد در بازرسی مراکز تولیدی و فروش و عرضه استفاده می کنیم.

کارگزاده استان زنجان را در کسب پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده ها محصولات کشاورزی برترین استان در کشور دانست و تصریح کرد: محصولات سیب،سیب زمینی، توت فرنگی و گیاه برگی به لیمو از این نشان استفاده می کنند که امیدوریم مردم نیز از محصولات داری این نشان ها استفاده کرده و به یک فرهنگ تبدیل شود.

کار گر زاده به ایجاد شدن کمیته فنی متناظر TC۱۸۳ اشاره کرد و گفت:استان زنجان قطب تولید شمش روی و سرب می باشد که توسط وزارت صنعت و معدن به تصویب رسیده است.

وی افزود: سازمان استاندارد را یک نهاد حاکمیتی اعلام کردوافزود: در این راستا این سازمان نظارت و بازرسی از کالاها و اقلام را در دستور کار جدی خود دارد.

مدیر کل استاندارد استان زنجان تصریح کرد: فرهنگ‌سازی در خصوص استاندارد نقش تأثیرگذاری در گرایش مردم به سمت کالاهای استاندارد دارد و اگر مردم میل زیادی به خرید کالای استاندارد داشته باشند واحد تولیدی هم مجبور و موظف خواهد بود که کالای استاندارد تولید و عرضه کند.

کار گرزاده خاطرنشان کرد:سازمان استاندارد استان در راستای عمل به وظایف خود در بحث ترویج فرهنگ استاندارد اقدامات قابل توجهی را تاکنون انجام داده و برگزاری دوره‌های آموزشی،دیوار نویسی در مدارس و خیابانها و آموزش دانش‌آموزان از جمله اقداماتی است که در این راستا انجام شده است.

وی به نقش تأثیرگذار رسانه‌ها در ترویج فرهنگ استاندارد اشاره کردو یاد آورشد: رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع رسانی ضعف ها و ضررهای کالاهای غیر استاندارد و معرفی کالای استاندارد مردم را نسبت به گرایش و استفاده از کالای استاندارد تشویق کنند.

مدیر کل استاندارد استان زنجان ابراز کرد: نظارت‌ و بازرسی از کالاهای استاندارد تقش بسزایی در استانداردسازی کالاها دارد و این امر باعث می شود واحد تولیدی ملزم به تولید کالای استاندارد باشد.