ساخت تاکسی فضایی با چاپگرهای سه بعدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بخش عمده این قطعات پلاستیکی بوده و استقامت و استحکام خود را در صورت واردشدن فشار بیش از حد و همین طور در شرایط آب و هوایی نامتعارف به خوبی نشان داده اند.

این تاکسی های فضایی به احتمال زیاد از سال ۲۰۱۸ مسافرانی را به فضا خواهند برد و پلاستیک های به کار رفته در آنها از نوعی خاص موسوم به PEKK هستند. وزن کم و هزینه تولید ناچیز از جمله مزایای استفاده از پلاستیک های یاد شده خواهد بود.

دانشمندان می گویند PEKK از استحکامی به اندازه آلومینیوم برخوردار است ولی وزن آن کمتر از این فلز است. این پلاستیک در برابر آتش و تشعشعات رادیواکتیو نیز مقاوم بوده و در شرایط دمای مثبت تا منفی ۱۴۹ درجه استحکام خود را حفظ می کند.

بوینگ قراردادی ۴.۲ میلیارد دلاری با ناسا منعقد کرده تا سه کپسول مسافرت فضایی را با استفاده از همین پلاستیک ها تولید کند. شرکت اسپیس ایکس متعلق به الون ماسک هم قرارداد مشابه ۲.۶ میلیارد دلاری با ناسا منعقد کرده و انتظار می رود اولین آزمایش این تاکسی های فضایی از ژوئن سال ۲۰۱۸ آغاز شود.