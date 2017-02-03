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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰:۰۳

رئیس اتحادیه جهانی کشتی:

تصمیم ایران‌ مورد احترام ماست/راه حلی برای جام جهانی پیدا می کنیم

تصمیم ایران‌ مورد احترام ماست/راه حلی برای جام جهانی پیدا می کنیم

اتحادیه جهانی کشتی پس از تصمیم مسئولان سیاسی کشورمان مبنی بر اقدام متقابل با قانون جدید رئیس جمهور آمریکا و مخالفت با ورود تیم کشتی‌ این کشور به ایران بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، «نناد لالوویچ» رئیس اتحادیه جهانی کشتی در بیانیه‌ای در رابطه با مخالفت ایران با حضور تیم آمریکا در جام جهانی ۲۰۱۷ کرمانشاه گفت: «با اینکه امیدوار بودیم وزارت خارجه ایران تصمیم دیگری بگیرد، به تصمیم فعلی آنها با همه پیچیدگی‌هایش احترام می‌گذاریم. ما به زودی برای جام جهانی کشتی آزاد راه‌ حلی پیدا خواهیم کرد.

وی افزود: با وجود محدودیت‌های سفر بین دو کشور، این هفته از همکاری و دوستی بین دو فدراسیون کشتی خشنود شدم. همان طور که در طی سال‌ها دیده‌ایم کشتی ورزشی است که بین ملت‌ها اتحاد ایجاد می‌کند.اتحادیه جهانی کشتی هر فصل مسابقات زیادی برگزار می‌کند. امیدواریم که دوباره کشتی‌گیران ایرانی و آمریکایی را روی یک تشک ببینیم.»

به گزارش  خبرنگار مهر، طبق بیانیه اخیر وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص تشکیل کمیته ویژه پس از فرمان اخیر ترامپ مبنی بر صدور روادید برای اتباع هفت کشور مسلمان از جمله ایران، موضوع حضور تیم ملی کشتی آزاد آمریکا در رقابتهای جام جهانی ایران به کمیته مزبور متشکل از ارگانهای ذیربط ارجاع و پس از بررسی همه جوانب موضوع، به دلیل سیاست‌های ناعادلانه و غیرمنطقی آمریکا با حضور این تیم مخالفت شد.

در همین راستا فدراسیون کشتی کشورمان نیز از اتحادیه جهانی خواست تیم جایگزین را برای حضور در جام جهانی مشخص و معرفی کند.

رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد روزهای ٢٨ و ٢٩ بهمن ماه به میزبانی ایران برگزار می شود.

کد مطلب 3896026

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