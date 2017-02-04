سهم دامغان از اعتبارات سفر هیئت دولت ۱۵۴میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر مجد جمعه‌شب در نشست مشترک انجمن توسعه مردمی دامغان به میزبانی شهرداری این شهر ضمن بیان اینکه اعتبارات اختصاص‌یافته سفر رئیس‌جمهور به شهرستان در بخش‌های کشاورزی، راه و ترابری، آموزش عالی، آب و ورزش صرف خواهد شد، ابراز داشت: بخشی از این اعتبارات به‌صورت ریالی و مابقی در قالب اسناد خزانه اسلامی است.

وی افزود: برای احداث مجتمع‌های آب‌رسانی به روستاها در جریان سفر دولت اعتباری معادل ۱۰ میلیارد تومان به دامغان اختصاص پیدا کرد که شرکت آب و فاضلاب روستایی باید برای انعقاد قرارداد و امضاء تفاهم‌نامه با استان وارد مذاکره و برای جذب این اعتبار تلاش کند.

۸۰پروژه در دامغان افتتاح می شود

رئیس کمیته برنامه‌ریزی دامغان در ادامه به پروژه‌های دهه فجر این شهرستان اشاره کرد و گفت: در این ایام ۸۰ پروژه عمرانی بااعتبار ۶۰ میلیارد تومان مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد که یکی از آنها پروژه‌ها گازرسانی به هشت روستای جنوب شهرستان است.

مجد افزود: برای انجام این کار هشت میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و از محل اعتبارات شرکت ملی گاز ایران تأمین و هزینه شد که با حضور استاندار مشعل گاز این روستاها روشن و مردم از نعمت گاز برخوردار می‌شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از ظرفیت‌های دامغان را وجود هشت مرکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی با ۱۷هزار دانشجو ذکر کرد و افزود: تشکیل جلسات انجمن‌های توسعه مردمی دامغان و مقیم مرکز نشان از تلاش و جدیت درزمینه کمک به رشد و توسعه شهرستان دارد و باید کوشید از تمام توان و ظرفیت‌ها برای تحقق این امر به کار گرفته شود.

دامغان ۱۲۰ اثر تاریخی ثبت شده دارد

فرماندار دامغان وجود۱۲۰اثر تاریخی ثبت‌شده ملی را دیگر امتیاز شهرستان دانست و گفت: وجود آثار تاریخی و فرهنگی ارزنده و منحصربه‌فرد از امتیازات دامغان است که در جذب توریست و کمک به اقتصاد شهرستان از نقش و تأثیرگذاری فراوانی برخوردار است لذا هرچه به بخش گردشگری و آثار تاریخی توجه و اهمیت دهیم می‌توانیم در جذب توریست و معرفی شهرستان تأثیرگذار باشیم.

مجد گفت: یکی از برنامه‌های ما واگذاری کاروانسرای شاه‌عباسی دامغان به بخش خصوصی است که انجام این کار می‌تواند کمک فراوان به تقویت بخش گردشگری باشد و زمینه حضور گردشگران داخلی و خارجی را فراهم آورد.

پروژه چند منظوره «ملت دامغان» ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

شهردار دامغان نیز در این نشست از پیشرفت ۷۰درصدی پروژه ملت این شهر خبر داد و گفت: برای احداث این پروژه ۵۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.

مسلم نصرتی با بیان اینکه یکی از اهداف ایجاد این شورا شناسایی توانمندی های شهرستان و جذب سرمایه گذار است، ابراز داشت: شهرداری دامغان هشت پروژه عمرانی در دست اجرا دارد که برای اجرای آنها ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه می شود.

وی در دیگر بخش صحبت های خود، افزود: شهرداری دامغان هیچوقت با راه اندازی مرکز تجارت جهانی پسته از سوی انجمن توسعه پایدار دامغانی های مقیم مرکز مخالفت نکرد و باید گفت تاکنون طرحی در قالب اجرای این کار به کمیسیون ماده پنج ارائه نشده است.