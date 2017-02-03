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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۰:۱۳

در مراسم تودیع و معارفه فرماندار مطرح شد؛

فرماندار جدید خرم‌آباد: وامدار استاندار و دولت هستم

فرماندار جدید خرم‌آباد: وامدار استاندار و دولت هستم

خرم آباد - فرماندار جدید شهرستان خرم آباد گفت: وامدار استاندار لرستان و دولت روحانی هستم.

به گزارش خبرنگار مهر، اسد عبدالهی شامگاه جمعه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار خرم آباد در سخنانی با بیان اینکه همواره خودم را وامدار دولتی دانسته ام که در آن خدمت کرده ام اظهار داشت: در شرایط امروز نیز خود را وامدار استاندار و رئیس جمهور می دانم.

وی با بیان اینکه فرماندار سابق خرم آباد عملکرد خوبی داشته و کارهای اجرایی مطلوبی را در سطح شهرستان خرم آباد انجام داده است عنوان کرد: در این راستا نظم، صداقت و تبعیت از برنامه های دولتی که در آن فعالیت دارم را هدف اصلی خود می دانم.

فرماندار جدید شهرستان خرم آباد با بیان اینکه هنگام فعالیت در حد توان و به صورت نسبی موفقیت هایی را کسب کرده ایم گفت: امیدورام که بتوانم پاسخ اعتماد استاندار لرستان را در مدت فعالیت در فرمانداری خرم آباد بدهم و ایشان را سربلند و در پیشگاه خداوند رو سفید باشیم.

کد مطلب 3896030

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