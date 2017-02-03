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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۲:۰۲

پلیس راه گزارش داد؛

۲۰ محور در ١٠ استان کشور مسدود است

۲۰ محور در ١٠ استان کشور مسدود است

پلیس راه راهور ناجا، محورهای مسدود کشور را که به دلیل بارش شدید برف مسدود شده اند اعلام کرد. تردد در این محورها تا ایمن سازی کامل ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس راه راهور ناجا طی اطلاعیه ای محورهای مسدود را که به دلیل بارش برف و ریزش بهمن مسدود شده اند، اعلام کرد.

۱- محور شمشک - دیزین در استان های تهران و البرز

 ۲- محور پونل - خلخال در استان های گیلان و اردبیل

 ۳- محور سروآباد - پاوه در استان های کردستان و کرمانشاه

 ۴- محور سه راهی پونل در استان گیلان

 ۵- جنوب استان سیستان و بلوچستان (محورهای فرعی دلگان - جلگه، بزمان - دلگان، دلگان به ایرانشهر، ایرانشهر - ذهکلوت، کنارک - جاسک، ایرانشهر - مهرستان، جلگه به چاه اسحاق، فنوج به رمشک، نیکشهر - بنت، چاهان - زرآباد، خیرآباد و ابتر) بعلت طغیان رودخانه های محلی

 ۶- استان هرمزگان (محور جاسک به چابهار) به علت طغیان رودخانه های محلی

 ۷- استان کهگیلویه و بویراحمد (محور فرعی سی سخت-پادنا) به علت بارش شدید برف و کولاک

 ۸- استان خراسان جنوبی(محور طبس - اصفهان)

 ۹- استان گیلان (محور سیاهکل - دیلمان)

بر اساس اعلام پلیس راه، تا پایان زمستان تردد در محورهای برف گیر و کوهستانی بدون زنجیر چرخ ممنوع است.

کد مطلب 3896034

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