۲۰ محور در ١٠ استان کشور مسدود است

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس راه راهور ناجا طی اطلاعیه ای محورهای مسدود را که به دلیل بارش برف و ریزش بهمن مسدود شده اند، اعلام کرد.

۱- محور شمشک - دیزین در استان های تهران و البرز

۲- محور پونل - خلخال در استان های گیلان و اردبیل

۳- محور سروآباد - پاوه در استان های کردستان و کرمانشاه

۴- محور سه راهی پونل در استان گیلان

۵- جنوب استان سیستان و بلوچستان (محورهای فرعی دلگان - جلگه، بزمان - دلگان، دلگان به ایرانشهر، ایرانشهر - ذهکلوت، کنارک - جاسک، ایرانشهر - مهرستان، جلگه به چاه اسحاق، فنوج به رمشک، نیکشهر - بنت، چاهان - زرآباد، خیرآباد و ابتر) بعلت طغیان رودخانه های محلی

۶- استان هرمزگان (محور جاسک به چابهار) به علت طغیان رودخانه های محلی

۷- استان کهگیلویه و بویراحمد (محور فرعی سی سخت-پادنا) به علت بارش شدید برف و کولاک

۸- استان خراسان جنوبی(محور طبس - اصفهان)

۹- استان گیلان (محور سیاهکل - دیلمان)

بر اساس اعلام پلیس راه، تا پایان زمستان تردد در محورهای برف گیر و کوهستانی بدون زنجیر چرخ ممنوع است.