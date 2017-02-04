تکواندوکاران حاضر در اردوی تیم دانشجویان ایران مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی تیم تکواندو دانشجویان در گروه زنان که با حضور ۶۶ پومسه رو روز جمعه در خانه تکواندو آغاز شده بود با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

بر همین اساس مهسا صادقی، نرگس میناخانی، نگین گیل سمایی، فاطمه حسام، مائده ناصری، مرجان سلحشور، بهاره قادریان و فاطمه قاسمی با کسب امتیازات لازم جواز حضور در اردو را کسب کردند.

بیست و نهمین دوره مسابقات یونیورسیاد جهانی دانشجویان از تاریخ ۲۸ مرداد ‌ماه تا ۸ شهریور ماه سال ۱۳۹۶به مدت ۱۱ روز در کشور چین تایپه برگزار می‌شود.