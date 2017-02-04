راه یاب ملل سنندج مغلوب نماینده اصفهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم دور برگشت رقابت های فوتبال لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور روز جمعه ۱۵ بهمن ماه در شهرهای مختلف کشور پیگیری شد.

راه یاب ملل سنندج در این دیدار به دلیل نامساعد بودن زمین استادیوم ملک نیا بازی خود را به کامیاران برد و در ورزشگاه آزادی این شهر به مصاف آینده سازان میهن نجف آباد اصفهان رفت.

بر اساس این گزارش، دو تیم در ۹۰ دقیقه بازی نتوانستند دروازه های یکدیگر را باز کنند و در وقت اضافه تیم راه یاب ملل سنندج در ضربه ایستگاهی از سوی تیم حریف یک گل را دریافت کرد و با نتیجه یک بر صفر مغلوب شد.

نماینده استان کردستان در ادامه این رقابت ها با یک دور استراحت روز جمعه ۲۹ بهمن ماه در استادیوم ملک نیا میزبان خیبر خرم آباد خواهد بود.

شرمین رحمتی سرپرست و مربی و پریسا بهشتی زاد به عنوان کمک مربی تیم راه یاب ملل سنندج را در رقابت های فوتبال لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور هدایت می کنند.