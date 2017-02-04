لیگ بسکتبال جوانان باشگاه های کشور به میزبانی سنندج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول دور برگشت رقابت های لیگ بسکتبال جوانان باشگاه های کشور از امروز شنبه در مجموعه ورزشی آزادی سنندج آغاز می شود.

در این مسابقات ۱۶ تیم حضور دارند و در چهار گروه چهار تیمی در شهر های مختلف دیدار های خود را در مرحله نخست برگزار می کنند.

در گروه یک این مسابقات رژیان پی کردستان، باتیس تهران، پارسه تهران و پاسارگاد مشهد به مدت دو روز در سنندج با هم به رقابت خواهند پرداخت.

تیم رژیان پی کردستان مرحله اول دور رفت که در آذرماه امسال در تهران برگزار شد، موفق شد عنوان سوم را کسب کند.

نماینده کردستان در روز شنبه ۱۶ بهمن ماه در ساعت های ۱۱ صبح و ۱۸:۳۰ به ترتیب در مقابل پارسه تهران و پاسارگاد مشهد قرار می گیرد و روز یکشنبه ۱۷ بهمن ساعت ۱۱ صبح در سومین دیدار خود به مصاف باتیس تهران می رود.

صهیب شاه محمد نژاد، پارسا شریفی، صهیب کیانی، پارسا سعیدی، متین کمانگر، علی خالانی، عارف سجادی، سپهر الهامی فرد، دیاکو رحیمی، سینا شاه جانی، سارو قدرتیان و رامین رحیمی در ترکیب تیم تیم رژیان پی کردستان قرار دارند.

گفتنی است، پویا محمدی سرپرست، رامین و رستگار احمدیان به عنوان مربی هدایت نماینده استان کردستان را در این رقابت ها بر عهده دارند.