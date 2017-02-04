موگرینی خواهان پایان درگیریها در شرق اوکراین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی تلفنی با «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه خواستار پایان درگیریهایی شد که طی روزهای اخیر در جنوب شرقی اوکراین شدت یافته است.

وزارت امور خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد که «لاوروف» و «موگرینی» توافق کردند با برگزاری یک نشست دوجانبه، پیرامون موضوعات مهم جهانی و منطقه ای و همچنین روابط روسیه و اتحادیه اروپا با یکدیگر بحث و گفتگو نمایند.

در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است: «موگرینی و لاوروف در مورد تشدید خشونتها در شرق اوکراین با یکدیگر بطور مفصل گفتگو کردند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر لزوم توقف فوری درگیریها و تلاش برای اجرای کامل پیمان مینسک تأکید کرد. دو طرف همچنین توافق کردند که در هفته های آتی با یکدیگر دیدار نمایند».

گفتنی است ظرف چند روز گذشته، درگیریها در جنوب شرقی اوکراین رو به وخامت نهاده است؛ به ویژه در نزدیکی شهر «آودیوکا» در منطقه «دانتسک» درگیریها میان نیروهای دولتی اوکراین و شبه نظامیان خودخوانده «جمهوری خلق دانتسک» شدت یافته است و هر کدام از گروههای درگیر، طرف مقابل را به آغاز خشونت متهم می کنند.

سخنگوی دفتر بازرس جمهوری خلق دانتسک روز جمعه اعلام کرد که در نتیجه خشونتهای یک سال گذشته در این جمهوری، حدود ۳۰ تن کشته و بیش از ۸۰ تن دیگر از جمله ۴۷ غیرنظامی مجروح شده اند.