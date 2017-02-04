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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۴۲

امام جمعه خورموج:

مردم در مصرف گاز خانگی صرفه‌جویی کنند

مردم در مصرف گاز خانگی صرفه‌جویی کنند

دشتی- امام جمعه خورموج گفت: با توجه به کاهش دما و سرمای شدید ضرورت دارد مردم در مصرف گاز خانگی صرفه جویی کنند تا دیگر نقاط سردسیر کشور دچار مشکل نشوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین مصلح صبح شنبه در جمع مردم شهر خورموج ضمن تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: در این روزها سرمای شدید در سراسر کشور حکم فرما است به طوری که استان بوشهر و شهرستان دشتی را نیز در بر گرفته و به علت همین سرمای شدید مردم شهرستان بعد از سالیان سال شاهد برش برف بودند.

مصلح با بیان اینکه مردم در مصرف گاز صرفه جویی کنند، افزود: ثبت‌نام حوزه‌های علمیه خواهران و برداران در مقطع دیپلم و سیکل در سطح شهرستان آغاز شده است.

وی ادامه داد: شهرستان دشتی دارای سه حوزه علمیه خواهران و برداران است که خیرات و برکات زیادی در بر داشته به طوری که در گذشته تعداد روحانیون شهرستان اندک شمار بوده ولی به برکت همین حوزه ها هم اکنون بیشتر مساجد شهر دارای روحانی هستند و نماز جماعت برگزار می‌شود.

 مصلح با تاکید بر اینکه خانواده‌ها فرزندانشان را برای ثبت‌نام تشویق کنند، از دست اندرکاران ستاد دهه فجر و شورای هماهنگی تبلیغات به خاطر اجرای برنامه های خوب در سطح شهرستان تقدیر و تشکر کرد.

وی تصریح کرد: در آستانه یوم الله ۲۲ بهمن و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قرار داریم که ضرورت دارد حضور باشکوه و پرشوری در راهپیمایی داشته باشیم و امسال نیز نسبت به سال گذشته بیشتر وارد نگاه‌های جهانیان خواهیم شد و بار دیگر قدرت ملت ایران  به رخ جهانیان خواهیم کشید.

کد مطلب 3896056

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