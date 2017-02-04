به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین مصلح صبح شنبه در جمع مردم شهر خورموج ضمن تبریک دهه مبارک فجر اظهار داشت: در این روزها سرمای شدید در سراسر کشور حکم فرما است به طوری که استان بوشهر و شهرستان دشتی را نیز در بر گرفته و به علت همین سرمای شدید مردم شهرستان بعد از سالیان سال شاهد برش برف بودند.

مصلح با بیان اینکه مردم در مصرف گاز صرفه جویی کنند، افزود: ثبت‌نام حوزه‌های علمیه خواهران و برداران در مقطع دیپلم و سیکل در سطح شهرستان آغاز شده است.

وی ادامه داد: شهرستان دشتی دارای سه حوزه علمیه خواهران و برداران است که خیرات و برکات زیادی در بر داشته به طوری که در گذشته تعداد روحانیون شهرستان اندک شمار بوده ولی به برکت همین حوزه ها هم اکنون بیشتر مساجد شهر دارای روحانی هستند و نماز جماعت برگزار می‌شود.

مصلح با تاکید بر اینکه خانواده‌ها فرزندانشان را برای ثبت‌نام تشویق کنند، از دست اندرکاران ستاد دهه فجر و شورای هماهنگی تبلیغات به خاطر اجرای برنامه های خوب در سطح شهرستان تقدیر و تشکر کرد.

وی تصریح کرد: در آستانه یوم الله ۲۲ بهمن و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی قرار داریم که ضرورت دارد حضور باشکوه و پرشوری در راهپیمایی داشته باشیم و امسال نیز نسبت به سال گذشته بیشتر وارد نگاه‌های جهانیان خواهیم شد و بار دیگر قدرت ملت ایران به رخ جهانیان خواهیم کشید.