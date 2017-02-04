۲۹ استان تحت تاثیر برف و کولاک/امدادرسانی به ۳۱ هزار نفر

مرتضی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح عملیات امداد و نجات در مناطق گرفتار سیل و آبگرفتگی پرداخت و گفت: پنج استان سیستان، خراسان جنوبی و رضوی، فارس و هرمزگان، تحت تاثیر سیل و آبگرفتگی قرار دارند.

وی با اعلام اینکه در ١١ شهرستان دلگان، سراوان، زابلی، سیب و سوران، خاش، ایرانشهر، بیرجند، نهبندان، نیشابور، داراب و جاسک تحت تاثیر سیل و آبگرفتگی قرار داشته اند، افزود: در ۲۵ شهر و روستا عملیات امدادرسانی به ۳۵۷ نفر انجام شده است.

سلیمی از اسکان اضطراری ۲۳۹ نفر خبر داد و گفت: سه نفر در جاسک در اثر سقوط خودرو به رودخانه نجات یافتند.

وی از حضور ۱۶۳ نفر در قالب ۴۱ تیم امداد و نجات در مناطق سیلابی خبر داد و افزود: از ۱۴ تا ساعت ۶ بامداد شنبه ۱۶ بهمن ۹۵، ۵۰ دستگاه چادر، ۳۰۰ تخته پتو، ۶۰ تخته موکت و... در بین افراد گرفتار سیل و آبگرفتگی توزیع شده و امدادرسانی همچنان نیز ادامه دارد.

عملیات برف و کولاک

رئیس سازمان امداد و نجات در ادامه به عملیات امدادرسانی در مناطق برفی کشور اشاره کرد و گفت: ۲۹ استان کشور به جز استان های سیستان و همدان، تحت تاثیر برف و کولاک قرار دارند.

وی از امدادرسانی در ۲۱۷ شهر، روستا و محورهای برف گیر خبر داد و افزود: تا ساعت ۶ صبح شنبه ۱۶ بهمن ۹۵ به ۳۱ هزار و ۴۰۰ نفر از هموطنان گرفتار برف و کولاک امدادرسانی شده است.

سلیمی از اسکان اضطراری ۱۰ هزار و ۳۰۰ نفر خبر داد و گفت: ۴۱ نفر به مراکز درمانی منتقل شده اند که ۸ نفر آنها خانم باردار بوده اند.

وی با اعلام سه فوتی در سقوط بهمن در آبعلی، افزود: نیروهای امدادی در رهاسازی ۳ هزار و ۶۸۵ دستگاه خودرو حضور داشته اند.

سلیمی با اشاره به حضور ۱۶۶۳ نفر نیروی امداد و نجات در قالب ۴۵۲ تیم در عملیات های برفی، گفت: امدادرسانی در ١٣ استان آذربایجان شرقی، اصفهان، خوزستان، خراسان شمالی وجنوبی، سمنان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، فارس، مازندران و هرمزگان ادامه دارد.