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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۸:۱۲

مدارس ابتدایی و پیش دبستانی شهر کرمان امروز تعطیل است

مدارس ابتدایی و پیش دبستانی شهر کرمان امروز تعطیل است

کرمان – مدارس ابتدایی و پیش دبستانی نواحی یک و دو شهر کرمان و شهرستان های بردسیر و زرند امروز تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان، مدارس ابتدایی و پیش دبستانی نواحی یک و دو شهر کرمان و شهرستان های بردسیر و زرند به دلیل یخ بستگی معابر و سرمای هوا امروز شنبه ۱۶ بهمن ۹۵ تعطیل است و مدارس متوسطه دور اول و دوم با یک ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می کنند.

مدارس تمام دوره های تحصیلی شهرستان رابر، بخش لاله زار از توابع شهرستان بردسیر، شهر مس سرچشمه، راویز از توابع کشکوئیه، منطقه دهبکری از توابع شهرستان بم و شهر پاریز شهرستان سیرجان، شنبه ۱۶ بهمن تعطیل است.

مدارس ابتدایی منطقه ماهان و مدارس دوره ابتدایی و متوسطه دور اول شهرستان بافت و منطقه راین هم ۱۶ بهمن تعطیل است.

روز شنبه مدارس متوسطه دور دوم شهرستان بافت با یک ساعت تاخیر فعالیت خود را آغاز می کنند.

کد مطلب 3896065

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