مسابقات تنیس خاکی گرامیداشت دهه مبارک فجر برگزار شد

سروان میثم آقاجانی در گفتگو با خبرنگکار مهر اظهارداشت: به مناسبت گرامیداشت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران یک دوره مسابقه تنیس خاکی با نام " جام دهه فجر" در مجموعه ورزشی شهید عابدینی گیلانی تیپ ۱۱۶ برگزار شد.

آقاجانی با اشاره به اهداف برگزاری این دوره از مسابقات گفت: هدف از برگزاری مسابقات تنیس خاکی " جام دهه فجر" ایجاد نشاط و شادابی در بین جوانان استان قزوین و ترویج فرهنگ ورزش در جامعه بویژه مراکز نظامی است.

مدیر تربیت بدنی تیپ ۱۱۶ شهید صفوی قزوین تصریح کرد: این مسابقات با شرکت ۲۴ ورزشکار از استان قزوین در دو روز برگزار شد که در پایان آقایان امین سکاک، امیر سعید شادمان و عرفان وحیدی به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.