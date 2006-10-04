در يك جلسه غيرعلني مشكلات مديريت داخلي مجلس بررسي شود

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، رضا طلايي نيك كه در پايان جلسه علني امروز با خبرنگاران گفتگو مي كرد، اظهار داشت: اين جلسه براي بررسي مسائل داخلي مجلس از هيات رئيسه تقاضا شده است .

وي افزود : برخي مسايل و مشكلات و انتقادات در زمينه اداره جلسات مجلس و مسايلي در خصوص كميسيون ها و ساير موضوعات داخلي و عمومي قوه مقننه و جود دارد .

نماينده بهار و كبودر آهنگ تصريح كرد : با برگزاري يك جلسه غير علني با حضور هيات رئيسه و نمايندگان ملت ، مي توان مشكلات و انتقادات را در فضايي صميمي بررسي و براي حل آنها راهكار ارايه كرد .