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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۳:۵۷

سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي در جمع خبرنگاران:

در يك جلسه غيرعلني مشكلات مديريت داخلي مجلس بررسي شود

در يك جلسه غيرعلني مشكلات مديريت داخلي مجلس بررسي شود

رضا طلايي نيك گفت: فراكسيون وفاق و كارآمدي خواستار برگزاري يك جلسه غير علني در مجلس جهت بررسي مشكلات مربوط به اداره جلسات مجلس و مسايلي در خصوص كميسيونها و ساير موضوعات داخلي و عمومي قوه مقننه مديريت نهاد قانونگذاري است.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، رضا طلايي نيك كه در پايان جلسه علني امروز با خبرنگاران گفتگو مي كرد، اظهار داشت: اين جلسه براي بررسي مسائل داخلي مجلس از هيات رئيسه تقاضا شده است .

وي افزود : برخي مسايل و مشكلات و انتقادات در زمينه اداره جلسات مجلس و مسايلي در خصوص كميسيون ها و ساير موضوعات داخلي و عمومي قوه مقننه و جود دارد .

نماينده بهار و كبودر آهنگ تصريح كرد : با برگزاري يك جلسه غير علني با حضور هيات رئيسه و نمايندگان ملت ، مي توان مشكلات و انتقادات را در فضايي صميمي بررسي و براي حل آنها راهكار ارايه كرد .

کد مطلب 389607

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