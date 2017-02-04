واکنش به ممنوعیت اشتغال پزشکان دولتی در بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مرتضی خاتمی نائب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با حضور در برنامه نبض که شب گذشته از شبکه خبر روی آنتن رفت، گفت: در طرح تحول سلامت اقدامات خوبی صورت گرفت که با افزایش اعتبارات در این حوزه در برنامه ششم توسعه می تواند سطح خدمات سلامت ارتقاء پیدا کند.

وی افزود: سهم سلامت در دنیا از رشد ناخالص مهمتر است، در طرح تحول سلامت زیرساختها بهبود یافته است و عملا کاهش پرداختی ها از جیب بیماران بطور کامل احساس می شود که البته کافی نیست و باید سطح سلامت از اعتبارات کشوری افزایش پیدا کند و عملا دولتها نیز باید توجه بیشتری به این امور باید داشته باشند.

خاتمی گفت: طرح تحول سلامت موجب اصلاح زیرساخت ها شد اگرچه برخی از نظامات از جمله نظام آزاد پرداخت هزینه های خاص خودش را دارد، بر همین اساس ما باید سامانه جامع الکترونیک سلامت و اطلاعات برخط بیه شدگان را داشته باشیم تا بتوانیم فضا را به خوبی کنترل کنید تا بتوانیم جلوی پرت منابع را بگیریم.

وی افزود: کالاهای آسیب رسان امری سیال هستند که باید زیر پرداخت مالیات قرار بگیرند، دولت باید به کمک مجلس این امر را به لایحه و قانونی تبدیل کند و عملا موانع موجود هم رفع شود از جمله بحث مربوط به خودرو که عملا با سلامتی مردم در ارتباط است و باید زیر پرداخت مالیات قرار بگیرد، البته این امر تنها به این موضوع محدود نمی شود بلکه هر امری که سلامت جامعه را به خطر بیندازد باید مشمول این قانون قرار بگیرد.

نایب رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در مورد تامین منابع، بخشی از طریق هدفمندی یارانه ها و افزایش حق بیمه ها حاصل می شود.

خاتمی افزود: عدم پاسخگویی پزشکان در مراکز درمانی موجب شد تا ممنوعیت دو شغله بودن پزشکان را در دستور کار قرار دهیم.

محمدنعیم امینی فر سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز گفت: طرح تحول سلامت بعد از مدت ها بلاتکلیفی به نتیجه رسید، تا پیش از آن پرداختی از جیب مردم به حدی رشد یافته بود که بعضا خانوارها را به زیر خط فقر می کشاند، از توفیقات این طرح رضایتمندی عامه مردم از این طرح است، البته هر طرحی مشکلات خاص خودش را دارد از جمله عدم ارجاع که موضوعی سیستمی است و باید اصلاح شود.

وی افزود: با همه این صحبت ها می توانیم ادعا کنیم که این طرح می تواند با قوت به کار خود ادامه دهد البته مشکلات کنونی این طرح بیشتر بدهی هاست که باید رفع و رجوع شود تا این طرح بتواند با قوت به راه خود ادامه دهد.

امینی فر گفت: پایدارترین منابع وزارت بهداشت به امر بهداشت اختصاص یافته و دائما مورد پایش قرار می گیرد، نوسازی تخت های بیمارستانی نیز بخش دیگری از اهداف ما در برنامه ششم توسعه است.

وی افزود: اگر در آن واحد جلوی دو شغله بودن پزشکان را بگیریم، در اداره بیمارستان ها و آموزش پزشکی شاهد مشکلاتی خواهیم بود لذا باید این طرح با دقت و حساسیت خاصی به اجرا درآید.