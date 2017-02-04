به گزارش خبرنگار مهر، سردار خسرو عروج جمعه شب در نشست مردمی چله انقلاب و یادواره شهدای انقلاب قزوین که در سالن اجتماعات امامزاده حسین(ع) برگزار شد، اظهار کرد: اسناد انقلاب حسینی ما پس از سه دهه در دنیا منتشر شده و چنانکه بسیاری از عقلای عالم معتقدند؛ این انقلاب از نوع مذهبی است.

وی افزود: هر پدیده جدید در عالم به منظور ارزش‌گذاری و استفاده بعدی انسانها مورد بررسی قرار می‌گیرد و روی انقلاب ما نیز چنین بررسی‌هایی در قالب کتاب و تحقیق منتشر شده است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه ادامه داد: برخی دانشگاه‌های دنیا درباره انقلاب اسلامی و حسینی ایران دروسی ارائه می‌کنند تا علل و چگونگی آن را بررسی کنند.

سراج بیان کرد: امام زنده است، تفکر امام قانون بشریت را تکان داد و سیر خون شهدای انقلاب پایان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه هوایی جز هوای دین خدا در سر امام نبود، تصریح کرد: امام ۱۵ سال از دوران مبارزه را در نجف و ۱۰ سال در جماران بود و از آیت‌الله مدنی که استوانه اخلاقی نجف و پیشنماز جبهه‌ها بود نقل است امام در تمام طول مدت اقامت خود در نجف حاضر نشد در گرمای ۶۰ درجه یک پنکه دستی در اتاق خود قرار دهد.

سراج بیان کرد: طبق روایت آیت‌الله مدنی امام این کار را خلاف مروت می‌دانست و معتقد بود در شرایطی که دیگر مبارزان در زندان و علما در تبعید هستند، استفاده از پنکه برای خود روا نیست.

در ادامه این برنامه از خانواده آیت‌الله هادی باریک‌بین و آیت‌الله موسوی شالی به عنوان انقلابی قزوین، خانواده شهید به عنوان شهید انقلاب قزوین و خانواده شهید مرتضی کریمی شالی شهید مدافع حرم استان قدردانی شد.

امسال به مناسبت دهه مبارک فجر تاکنون سه برنامه شامل چله انقلاب، جنگ دانش‌آموزی و خانواده انقلابی برگزار شد و در هر یک از آنها از مقام یک شهید مدافع حرم و یک شهید انقلاب تجلیل شد.

پویش کشوری چله انقلاب که از سوی شبکه جوانان رضوی استان قزوین با همکاری آستان مقدس امامزاده حسین(ع) برگزار شده است، به ارائه مجموعه‌ای از نمایشگاه‌ها، همایش‌ها و برنامه‌های ترکیبی ویژه بزرگداشت سی و هشتمین سالگرد انقلاب اسلامی می‌پردازد.

این برنامه‌ها با هدف معرفی کامل اهداف و دستاوردهای آن واقعه عظیم در سراسر کشور و به صورت چرخشی در شهرهای منتخب از تاریخ ۳۰ دی‌ماه تا سالروز پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می‌شود. تمام این فعالیت ها با محوریت شبکه جوانان رضوی، با همت و توان مجموعه‌ها و تشکل‌های انقلابی و با حضور همه قشرهای مردم انجام می‌شود.