به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری صبح امروز شنبه برای افتتاح چند طرح وارد لرستان شد.

حضور در گلزار شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهدای لرستان، افتتاح ساختمان اتاق بازرگانی لرستان، افتتاح خبرگزاری صدا و سیمای مرکز لرستان و همچنین دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد از جمله برنامه های معاون اجرایی رئیس جمهور است.

همچنین در این سفر حجت الاسلام نمازی مشاور امور روحانیون ریاست جمهوری نیز حضور داشته که با علما و روحانیون لرستان در محل حوزه علمیه کمالیه خرم آباد دیدار خواهد کرد.

برگزاری نشست با فعالان اقتصادی لرستان با حضور معاونین، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور در محل اتاق بازرگانی لرستان یکی دیگر از برنامه های پیش بینی شده طی امروز است.