تیم فوتسال یاسین پیشرو در خانه برابر دبیری تبریز مغلوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور جمعه شب به پایان رسید و تیم فوتسال یاسین پیشروی قم پس از شکست مس سونگون در تبریز، این بار برابر دیگر حریف تبریزی موفق عمل نکرد و بدون کسب امتیاز میدان را ترک کرد.



تیم‌های فوتسال یاسین پیشروی قم و دبیری تبریز جمعه شب در سالن شهید حیدریان قم به دیدار هم رفتند که این بازی جذاب و دیدنی در نهایت با برتری ۴ بر ۲ تیم فوتسال دبیری تبریز به پایان رسید تا دبیری هر ۳ امتیاز این بازی را در راه تلاش برای حضور بر روی سکوی قهرمانی از آن خود کند.



در این مسابقه دبیری در نیمه نخست هوشیارانه عمل کرد و توانست با ارائه یک بازی بهتر نسبت به میزبان به ۲ گل برسد و در پایان نیمه اول برتری ۲ بر صفر را به دست بیاورد اما در نیمه دوم شرایط تغییر کرد و یاسین پیشرو در ابتدای این نیمه توپ و میدان را در اختیار گرفت.



نمایش خوب سرخ پوشان یاسین پیشرو سبب شد یاسین پیشرو با ضربه دقیق ناصر اطمینان یکی از گل‌های خورده را جبران کند و در ادامه، این هاشم فرج زاده بوده که توانست برای دومین بار دروازه دبیری را باز کند و بازی را به تساوی بکشاند.



بازیکنان یاسین پیشرو پیش از گل تساوی و دقایقی پس از آن، چند موقعیت گل مناسب را از دست دادند و جریان بازی به گونه‌ای بود که تماشاگران حاضر در سالن انتظار گل پیروزی بخش یاسین را داشتند اما با افت یاسین پیشرو و پیشروی دبیری، تیم تبریزی توانست روی ۲ اشتباه فردی از میزبان به ۲ گل برسد و برنده بازی شود.



تماشاگران یاسین پیشرو در این مسابقه استقبال خوبی از بازی داشتند البته تیم دبیری تبریز نیز از وجود تعداد کمی هوادار تبریزی در سالن برخوردار بود که این تماشاگران با وجود تعداد کم به تشویق تیم خود می‌پرداختند.



یاسین پیشرو با این شکست با سقوطی یک پله‌ای با ۲۹ امتیاز در رده هفتم جدول قرار گرفت و رده ششم را تحویل شهرداری ساوه داد اما تیم دبیری تبریز با این برد خارج از خانه با ۴۴ امتیاز در رده سوم قرار گرفت.