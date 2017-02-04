کسر ۸ امتیاز از تراکتورسازی جدی است/ فدراسیون پنهان کاری می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمودی درباره محرومیت باشگاه تراکتورسازی از نقل و انتقالات و اینکه مقصر اصلی این ماجرا فدراسیون است یا باشگاه؟ گفت: باشگاه ها مسئول هستند. فیفا باشگاه ها را به رسمیت می شناسد. هرچند فدراسیون هم در جریان هست ولی صرفا نامه ها را به باشگاه ها منتقل می کنند. البته گاهی به علت ضعف در باشگاه ها، فدراسیون مجبور به دخالت و کمک است و در مواردی درگیر می شود.

وی افزود: فدراسیون باید جلوی ثبت این قراردادها را می گرفت. قضیه یک مقدار قضیه بغرنج شده است. فیفا رایی داده و آنها اجرا نکرده اند. این می تواند از جریمه مالی تا سقوط به دسته پایین تر را شامل شود.

وکیل بین المللی فوتبال در پاسخ به این سئوال که آیا کسر ۸ امتیاز از تراکتورسازی جدی است؟ گفت: صد درصد چون باشگاه تراکتورسازی اهمال کرده است و باید عواقبش را هم بپذیرد.

وی افزود: به علت بی توجهی، علاوه بر بحث کسر امتیاز، سقوط به لیگهای پایینتر هم مطرح است. ما قبلا باشگاه هایی را داشته ایم که به علت بی توجهی به رای فیفا، به این سرنوشت دچار شده اند.

محمودی خاطرنشان کرد: ممکن است فدراسیون فوتبال هم جریمه نقدی شود. از آرای انضباطی چیزی به بیرون درز نمی کند. فدراسیون سیاست پنهان کاری و وقت کشی را حاکم کرده است. چه خوب بود اگر فدراسیون زودتر این آرا را رسانه ای می کرد.