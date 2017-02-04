تصادفات فوتی در زنجان ۱۳ درصد کاهش دارد

سرهنگ علی اصغرشیر محمدی در گفتگو با خبرنگارمهر از کاهش ۱۳ درصدی وقوع تصادفات فوتی طی ۱۰ ماهه سالجاری در استان زنجان خبر داد و افزود: طی این بازه زمانی ۱۸۷ نفر در جاده های استان بر اثر تصادفات جان خود را از دست داده اند.

وی اظهار کرد: طی سال گذشته در همین بازه زمانی ۲۱۵ نفر براثرتصادفات جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: طی ۱۰ ماهه سالجاری ۹۹۳ مورد تصادف جرحی رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد کاهش ، تصادف خسارتی هزار و ۲۴۸ مورد سه درصد کاهش و در مجموع دو هزار و ۳۳۶ مورد تصادف در جاده های استان رخ داده که شش درصد کاهش دارد.

شیر محمدی با بیان اینکه طی ۱۰ ماهه سالجاری ۳۵ درصد تصادفات در آزاد راه زنجان به قزوین رخ داده است، افزود: در ۱۰ ماهه سالجاری علت بیشتر تصادفات خستگی و خواب آلودگی و تخطی از سرعت مطمئنه بوده است.

رئیس پلیس راه استان زنجان تصریح کرد: رانندگان برای داشتن سفری امن و راحت به محض خستگی و خواب آلودگی چند ساعتی استراحت کرده و بعد رانندگی کنند.