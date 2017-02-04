عامل حادثه پاریس مصری الاصل بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «فرانسوا مولن» دادستان فرانسه با حضور در یک نشست خبری درباره هویت عامل حادثه تیراندازی در شهر پاریس سخنانی را مطرح کرد.

وی با بیان اینکه وی فردی مصری الاصل و ساکن کشور امارات بوده، اظهار داشت: فرد مذکور پیش از حادثه تروریستی به کشورهای عربستان و ترکیه سفر کرده بوده است.

دادستان فرانسه با اشاره به اینکه تحقیقات از وی در بخش دستگاههای امنیتی آغاز شده است، افزود: اطلاعاتی که تاکنون از وی به دست آمده به واسطه بازرسی از محل زندگی او و اسناد و مدارک موجود بوده است.