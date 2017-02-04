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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۱۲

دادستان فرانسه:

عامل حادثه پاریس مصری الاصل بوده است

عامل حادثه پاریس مصری الاصل بوده است

دادستان فرانسه اعلام کرد که عامل حادثه تیراندازی روز گذشته شهر پاریس مصری و ساکن امارات بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «فرانسوا مولن» دادستان فرانسه با حضور در یک نشست خبری درباره هویت عامل حادثه تیراندازی در شهر پاریس سخنانی را مطرح کرد.

وی با بیان اینکه وی فردی مصری الاصل و ساکن کشور امارات بوده، اظهار داشت: فرد مذکور پیش از حادثه تروریستی به کشورهای عربستان و ترکیه سفر کرده بوده است.

دادستان فرانسه با اشاره به اینکه تحقیقات از وی در بخش دستگاههای امنیتی آغاز شده است، افزود: اطلاعاتی که تاکنون از وی به دست آمده به واسطه بازرسی از محل زندگی او و اسناد و مدارک موجود بوده است. 

این در حالی است که منابع امنیتی مصر با تائید این اخبار وی را ساکن استان الدقهلیه واقع در شمال شرق قاهره معرفی کردند.

گفتنی است روز گذشته بر اساس اعلام مقامات امنیتی فرانسه، یک نیروی نظامی فرانسوی به سمت فرد مظنونی در پاریس تیراندازی و او را هدف گلوله قرار داد که سبب زخمی شدن وی شد.

شواهد این حادثه نشان می دهد که فرد مذکور قصد حمله به موزه لوور را داشته است.

کد مطلب 3896093
شقایق لامع زاده

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