رمان نهصد صفحه اي " خانه پريان " به چاپ دوم رسيد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، رمان رازورزانه " خانه پريان " نوشته تورج زاهدي در روندي رئاليستي و آميخته با فضاهاي خواب و رويا، سرگذشت انساني را روايت مي كند كه از استعدادي شگرف برخوردار است. او با خواب هايي مواجه مي شود كه روياي صادقه اند و بعد از چندي به وقوع مي پيوندند... .

" خانه پريان " در طول ماجراي خود، گذر نسل هاي مختلف ( از دوره قاجار تا زمان حال ) را در عوالم واقعيت و خواب روايت مي كند و در اين اثنا به مفاهيم حكمت معنوي اسلام و نذر و نياز و جوانب و مباحث عقلي آن با زبان امروزي، توجه ويژه اي دارد.

اين رمان 900 صفحه اي در دو فصل نوشته شده كه پيش از اين در سال 1383 از سوي نشر نيستان به چاپ رسيده بود. چاپ دوم اين كتاب به تازگي روانه بازار كتاب شده است.