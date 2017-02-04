بلوکه های معدن گلیران توسعه می یابد

حسین نیاز آذری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح روند توسعه معدن گلیران تأکید کرد: در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری معطوف به "توسعه درون‌زا " و با استفاده از ابزار نظارتی مجلس پیگیری‌های مستمری برای استیفای حقوق منطقه محروم بندپی شرقی صورت گرفته و درنهایت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با خلع ید بهره‌بردار بخش خصوصی شرکت زغال‌سنگ البرز مرکزی را مکلف به توسعه و سرمایه‌گذاری در معدن گلیران کرد.

نیاز آذری ادامه داد: خوشبختانه توسعه بلوک‌های مختلف معدن گلیران در دستور کار ایمیدرو قرار گرفت و یک شرکت معتبر اکراینی طراحی جامع بلوک‌های چهارگانه معدن گلیران را انجام داد و با فراخوان رسمی که صورت گرفت به‌زودی پیمانکار منتخب کار استخراج معدن را آغاز می‌کند.

نماینده بابل با اشاره به اهمیت توسعه معادن برای اشتغال‌زایی و ایجاد صنایع وابسته خاطرنشان کرد: معدن گلیران از معادن مرغوب زغال‌سنگ کشور است و برای استخراج ۲۰۰ هزار تن زغال‌سنگ که موجب اشتغال‌زایی برای ۱۰۰۰ نفر می‌شود پیگیری‌های همه‌جانبه انجام‌گرفته و این پیگیری‌ها ادامه خواهد یافت.

نماینده بابل سرمایه‌گذاری دولت از طریق ایمیدرو در معادن منطقه بندپی شرقی را یک راهبرد مهم توسعه صنعتی و معدنی در این استان برشمرد و خاطرنشان کرد با تکمیل زنجیره استخراج، فرآوری و صادرات شاهد تحول اساسی وفق برنامه ششم توسعه در منطقه خواهیم بود.

نیاز آذری برای انجام کارهای بزرگ و زیربنایی در حوزه انتخابیه به پیگیری اداری و اجرایی و فنی و تخصصی در سطح ملی نیازمند هستیم تأکید انجام کارهای زیربنایی با یک نامه و یک جلسه محقق نخواهد شد بلکه باید از اهرمم های مختلفی استفاده کرد تا یک فرصت برای شهرستان فراهم شود.