به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا حیدریان جمعه شب پس از شکست تیمش برابر دبیری تبریز در هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتسال در قم اظهار داشت: در نیمه اول بازی خوبی ارائه نداریم اما در نیمه دوم با بازیکنان صحبت کردیم و توانستیم راه‌های نفوذ حریف را ببندیم و حاصل این برنامه این بود که به سرعت در این نیمه به گل رسیدیم.



وی افزود: بعد از به ثمر رساندن گل تساوی روی یک اشتباه گل سوم را دریافت کردیم و با دریافت این گل، بازی از دست ما خارج شد البته پس از آن هم موقعیت‌های خوبی داشتیم و به طور کلی بازی خوب و جذابی بود و به تیم دبیری بابت کسب این پیروزی تبریک می گویم.



سرمربی تیم فوتسال یاسین پیشروی قم گفت: دبیری حفظ توپ بهترین نسبت به ما داشت اما به نظر من تساوی، عادلانه‌ترین نتیجه برای دیدار یاسین و دبیری تبریز بود زیرا موقعیت‌های گل بسیار زیادی از دست دادیم که می‌توانست سرنوشت دیگری برای این بازی رقم بزند.



حیدریان بیان داشت: یکی ۲ بازی سنگین در پیش رو داریم و روی آن بازی‌ها تمرکز خواهیم کرد البته از عملکرد بازیکنانم در بازی با دبیری راضی هستم زیرا آن‌ها با تمام وجود بازی کردند اما این که گل نمی‌زنیم مشکلی است که از ابتدای فصل در تیم ما وجود داشته و حتی در تمرینات روی آن کار می‌کنیم اما این مشکل همچنان ما را آزار می‌دهد.



وی عنوان کرد: پس از کسب پیروزی در تبریز، این انتظار را داشتیم که در این بازی نیز برنده باشیم و من بین ۲ نیمه بازی به بازیکنان یاسین پیشرو گفتم که با وجود این که تلاشتان از تیم حریف بیشتر بود اما از حریف عقب افتادید تنها به این دلیل که تمرکز نداشتید.



سرمربی تیم فوتسال یاسین پیشروی قم تصریح کرد: دوندگی بازیکنان ما در بازی با دبیری بیش از بازی با مس سونگون در تبریز بود اما مشکل این بود که در بازی با دبیری بر خلاف مسابقه با مس سونگون تمرکز کافی نداشتیم.