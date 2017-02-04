نیروهای انقلابی باید در همه امور پیشگام باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا شهابی صبح شنبه در نشست شورای بسیج شهرستان با تبریک به مناسبت دهه فجر گفت: برای اقدامات و حرکت‌های فرهنگی باید از یکدیگر سبقت بگیریم و نیروهای انقلابی باید در همه امور انقلاب و نظام پیش گام باشند.

شهابی اظهار کرد: اگر ایامی مانند دهه فجر، ۹دی، دفاع مقدس و غیره را سبک بشماریم، این روزها به آیندگان آموخته نخواهد شد، ما با اقدامات و اجرای برنامه های فرهنگی متنوع باید دهه فجر و نظیر آن را به نسل‌های جوان انتقال دهیم تا رشادت‌ها تا ابد باقی بماند.

جانشین ناحیه بوشهر افزود: دشمن می‌خواهد که در کره خاکی نامی از اسلام نباشد و همه جهانیان به سبک آمریکایی و غرب زندگی کنند که نیروهای انقلابی در ایران اسلامی با تبعیت از ولایت فقیه و گرامی داشت ایام بخصوص دهه مبارک فجر همه نقشه های دشمن را خنثی می کنند.

وی بیان کرد: اگر در معرفی دستاوردهای نظام کوتاهی صورت گیرد دشمن از این فرصت به عنوان تهدید استفاده خواهد و برای رسیدن به هدف خود برنامه ریزی و اجرا می کند.

شهابی عنوان کرد: امام خمینی(ره) با عظمتی که داشت هیچ وقت به شاه و صدام که در آن دوران در راس دشمنی با سلام قرار داشتند توهین نمی‌کردند و از صفت‌های زشت استفاده نمی‌کرد، امروز ما نیز باید برای روشنگری مردم از کلمات خوب و در شان اسلام استفاده کنیم.

جانشین ناحیه بوشهر خاطرنشان کرد: بسیجیان با اقتدار و مانند همیشه پرشور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه حضور خواهند داشت و رزمی‌کاران بسیجی نمایش‌هایی را اجرا خواهند کرد.