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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۴۸

استقاده از وسایل الکترونیکی برای ساخت مدال های المپیک توکیو

استقاده از وسایل الکترونیکی برای ساخت مدال های المپیک توکیو

مسئولان برگزارکننده بازی های المپیک و پارالمپیک از مردم ژاپن خواسته اند وسایل الکترونیکی و گوشی های هوشمند از رده خارج خود را اهدا کنند تا با آنها مدال تولید کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، مسئولان ژاپنی در نظر دارند از هشت هزار کیلو فلز (۴۰ کیلوگرم طلا، ۴۹۲۰ کیلوگرم نقره و ۲۹۴۴ کیلوگرم برنز) که طی فرایند بازیافت به دو هزار کیلو تقلیل پیدا می کنند، پنج هزار مدال بازی های المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰ را تولید کنند.

بر این اساس طرح جمع آوری دوربین های دیجیتال، لپ تاپ ها، وسایل بازی و گوشی های هوشمند از اول آوریل در سراسر ژاپن انجام خواهد شد.

برگزارکنندگان بازی های ۲۰۲۰ به همین منظور دو هزار و ۴۰۰ صندوق در تمامی شهرهای ژاپن تعبیه خواهند کرد تا وسایل الکترونیک در آنها جمع آوری شوند.

این کار برای نخستین بار نیست که صورت می گیرد کمااینکه برزیلی ها هم برای تهیه مدال های نقره و برنز بازی های المپیک و پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو از ۳۰ درصد مواد بازیافتی استفاده کردند.

برگزارکنندگان بازی ها می گویند این طرح باعث خواهد شد تا مردم ژاپن در حفاظت از محیط زیست مشارکت داشته باشند و نیز سهمی در برگزاری بازی ها داشته باشند.

کد مطلب 3896110
زینب حاجی حسینی

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