حجت الاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نباید دهه فجر انقلاب را به ارائه گزارش عملکرد دستگاه ها اختصاص داد، اظهار داشت: ازجمله اهداف بزرگ انقلاب اسامی مبارزه با ظلم و بی عدالتی بوده و برجسته کردن این دستاوردها و نعماتی از این دست که به برکت انقلاب به دست آمده بر ارائه گزارش عملکرد اولویت دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان بابیان اینکه در دوران سلطه رژیم پهلوی استقلال علمی، آموزشی، فکری و نظامی درکشور معنا نداشت و تحقیر از سوی بیگانگان به این کشور روا می شد، گفت: امروز اقتدار و استقلال جمهوری اسلامی ایران زبانزد دنیا و الگوی دیگر کشورهای آزادیخواه شده است و این امر از جمله رویکردهایی است که باید در این ایام برجسته شود.

وی به انواع تهاجم دشمن در طول انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: یکی از انواع این تهاجم، تهاجم فرهنگی بوده که انقلاب اسلامی ایران با درخشش در ابعاد فرهنگی خود در این موضوع ایستادگی کرده هرچند به موازات درخشش، تهاجم نیز بیشتر شده است.

حجت‌الاسلام علی دشتکی گفت: یکی از اهداف تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی تعمیق باورهای دینی بوده که بر این اساس برنامه ریزی های مختلفی در این سازمان در ارتباط با بخش های مختلف فرهنگی و مذهبی مورد توجه قرار گرفته است.