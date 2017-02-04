ماهنشان بیشترین میزان بارش برف را دارد/خیرآباد سردترین منطقه کشور

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه طی چند روز گذشته بارش برف در استان زنجان خوب بوده و در این میان ماهنشان با ۳.۷ میلی متر بیشترین بارش ها در استان را به خود اختصاص داده است.

وی اظهار کرد: در همین راستا میزان بارش در زنجان ۳.۳ میلی متر،خرمدره ۰.۷ میلی متر،قیدار ۰.۲ ، آببر ۲.۶ و گرماب یک میلی متر بوده است.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کردو گفت: آسمان زنجان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود وزش باد استان را فرا می گیرد و بارش نداریم.

یاغموری به وضعیت دمای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کردو گفت: دمای استان از امروز تا اواسط هفته هر روز یک الی سه درجه سانتیگراد گرم می شود.

یاغموری به وضعیت دمای استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کردو گفت: خیر آباد با ۲۴ درجه سانتیگراد زیر صفرسردترین منطقه در کشور و استان زنجان بود و آببر با شش درجه سانتیگرادبالای صفر گرمترین استان طی ۲۴ ساعت گذشته بودند.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به دمای فعلی زنجان اشاره کردو گفت: دمای فعلی شهر زنجان ۹ درجه سانتیگراد است که نسبت به دیروزچند درجه گرم شده است.