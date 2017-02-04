برگزاری مرحله دوم جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در کبودراهنگ

مهدی ترابی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مرحله دوم جشنواره قرآنی کودک و نوجوان به همت اداره تبلیغات اسلامی کبودرآهنگ در این شهرستان خبر داد و گفت: مرحله دوم این جشنواره با حضور ۴۰۰ نفر از قرآن آموزان پسر کودک و نوجوان در مقاطع پیش‌دبستانی تا دبیرستان برگزار شد.

وی گفت: دانش آموزان در رشته‌های حفظ، قرائت قرآن کریم، نقاشی با مضامین قرآنی و خوشنویسی سوره فجر باهم رقابت کردند.

ترابی افزود: در این جشنواره قرآنی ۵ موسسه قرآنی، ۱۰ خانه قرآن روستایی و اداره آموزش‌وپرورش و پایگاه شهید نوژه شهرستان با این اداره همکاری کردند.

وی ادامه داد: ۵۳ نفر از شرکت‌کنندگان در این جشنواره به‌عنوان نفرات برتر برگزیده‌شده‌اند که پنجم اسفندماه سال جاری در مراسم اختتامیه که در محل سالن شهدای روحانی برگزار خواهد شد از برترین‌ها با اهدای جوایز و لوح سپاس تقدیر به عمل می‌آید.

ترابی هدف از این جشنواره را ایجاد شور قرآنی به‌منظور رقابت ارزشمند قرآنیان کودک و نوجوان، عمق دادن به آموزه‌های دینی و محکم کردن بنیان سلامت فرهنگی جامعه و شناسایی کودکان و نوجوانان مستعد، رشد و هدایت کودکان نوجوانان به سمت‌وسوی کلام وحی عنوان کرد.

کارشناس فرهنگی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کبودرآهنگ با اشاره به استقبال گسترده مخاطبان افزود: این جشنواره هرساله در ایام دهه فجر برگزار می‌شود.