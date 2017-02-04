به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری صدا و سیمای مرکز لرستان صبح امروز با حضور محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور، دستیار ارشد رئیس جمهور، استاندار لرستان، مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان و ... به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

بر اساس این گزارش، محمد شریعتمداری پس از حضور در گلزار شهدا و ادای احترام به مقام شامخ شهدای لرستان، در مراسم افتتاح خبرگزاری صدا و سیمای مرکز لرستان حضور پیدا کرد و همچنین دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد از جمله برنامه های معاون اجرایی رئیس جمهور است.

همچنین در این سفر حجت الاسلام نمازی مشاور امور روحانیون ریاست جمهوری نیز حضور داشته که با علما و روحانیون لرستان در محل حوزه علمیه کمالیه خرم آباد دیدار خواهد کرد.

برگزاری نشست با فعالان اقتصادی لرستان با حضور معاونین، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور در محل اتاق بازرگانی لرستان یکی دیگر از برنامه های پیش بینی شده طی امروز است.