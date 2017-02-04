راه ارتباطی ۳۵ روستا در حال بازگشایی است

جواد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جاده های استان زنجان اشاره کرد و افزود: با توجه به بارش برف و کولاک طی روزهای گذشته راه ارتباطی ۲۰۰ روستا بازگشایی شده است.

وی افزود: در حال حاضر راه ارتباطی ۳۵ روستا در شهرستانهای زنجان ۱۵ مورد،سلطانیه یک مورد، خرمدره دو مورد،طارم دو مورد، ماهنشان ۸ مورد ایجرود یک مورد و خدابنده دو مورد در حال بازگشایی هستند.

معاون راهداری اداره کل حمل و نقل و راهداری استان زنجان گفت: کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه ریزی کنند.

یوسفی با بیان اینکه خوشبختانه با تلاش راهداران این تعداد راه ارتباطی روستایی هم به زودی بازگشایی می شود، تصریح کرد: در حال حاضر ۲۸ اکیپ راهداری در ۲۸ گردنه کوهستانی و صعب العبور این استان به طور شبانه روزی برای مسافران و رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان خدمات ارائه می دهند.