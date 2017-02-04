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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۴

معاون راهداری اداره کل حمل و نقل و راهداری استان زنجان

راه ارتباطی ۳۵ روستا در حال بازگشایی است

راه ارتباطی ۳۵ روستا در حال بازگشایی است

زنجان- معاون راهداری اداره کل حمل و نقل و راهداری استان زنجان گفت: با تلاش راهداران راه ارتباطی ۲۰۰ روستابازگشایی شده وراه ارتباطی ۳۵ روستا در حال بازگشایی است.

جواد یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت تردد در جاده های استان زنجان اشاره کرد و افزود: با توجه به بارش برف و کولاک طی روزهای گذشته راه  ارتباطی ۲۰۰ روستا بازگشایی شده است. 

وی افزود: در حال حاضر راه ارتباطی ۳۵ روستا در شهرستانهای زنجان ۱۵ مورد،سلطانیه یک مورد، خرمدره دو مورد،طارم دو مورد، ماهنشان ۸ مورد ایجرود یک مورد و خدابنده دو مورد در حال بازگشایی هستند. 

معاون راهداری اداره کل حمل و نقل و راهداری استان زنجان گفت:  کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه ریزی کنند.

یوسفی با بیان اینکه خوشبختانه با تلاش راهداران این تعداد راه ارتباطی روستایی هم به زودی بازگشایی می شود، تصریح کرد:  در حال حاضر ۲۸ اکیپ راهداری در ۲۸ گردنه کوهستانی و صعب العبور این استان به طور شبانه روزی برای مسافران و رانندگان عبوری از مسیرهای ارتباطی استان خدمات ارائه می دهند.

کد مطلب 3896120

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