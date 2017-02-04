اروپا روزهای پر فراز و نشیبی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان در سخنانی پس از برگزاری نشست روز گذشته «والتا» درباره اوضاع جاری اروپا اظهار داشت: بحران پناهجویان در اروپا آنچنان گستردگی پیدا کرده که مستلزم اتخاذ سیاست واحد کشورهای اروپایی در قبال آن است.

وی در ادامه با بیان اینکه رویدادهای جاری در اروپا حاکی از چشم اندازی پر فراز و نشیب برای قاره سبز است، افزود: اتحادیه اروپا در آینده ای نه چندان دور محوریت دنیا را در دست می گیرد.

صدر اعظم آلمان همچنین گفت: کشورهای اروپایی در برابر همدیگر و در قبال منافع مشترک خود متعهد هستند.

مرکل در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: من معتقدم میان انگلیس و آمریکا رابطه ویژه ای وجود دارد. من ابراز خرسندی می کنم که «ترزا می» نخست وزیر انگلیس می گوید: از اروپای قدرتمند حمایت می کند، او امروز نیز این مطلب را تکرار کرد.