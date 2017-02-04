محمدرضا خباز درخلال افتتاح پروژها و طرح های شهرستان سرخه در گفتگو با خبرنگار مهر ۵۷ درصد رشد ریالی پروژه‌های دهه فجر استان سمنان را نشان از سرعت فزاینده دولت برای ساخت و آبادانی کشور دانست و تصریح کرد: رونق اشتغال و تولید با سرمایه گذاری امکان پذیر است.

وی از پرداخت بالغ بر ۳۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به ۶۰۰ واحد تولیدی استان سمنان خبر داد و گفت: ادامه کار کشور با برنامه ریزی؛ تدبیر و تلاش میسر خواهد بود.

۳۴ پروژه در شهرستان سرخه افتتاح شد

مقام عالی دولت در استان سمنان، ضمن بیان اینکه ۴۸۵ طرح با بیش از هفت هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال در سطح استان افتتاح و عملیات اجرایی ۶۴ طرح با بیش از دو هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال طی دهه فجر آغاز خواهد شد، ابراز داشت: در پنجمین روز از این دهه و در این راستا ۳۴ طرح سرخه افتتاح شد که نسبت به سال گذشته با ۳۶ طرح و اعتبار ۱۱۵ میلیارد و ۷۸۶ میلیون ریال افزایش ۲۶ درصدی اعتبارات را نشان می دهد.

خباز با تاکید بر اینکه همه ما وظیفه داریم تا دستاوردهای انقلاب را برای عموم بازگو کنیم، افزود: اولین افتخار برای دولت یازدهم مثبت شدن تراز تجاری کشور و رجحان صادرات بر واردات بود چون دولت با توسعه کاریکاتوری مخالف است .

وی همچنین در خصوص خدمات دولت یازدهم در سرخه افزود: چهار پروژه شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان با اعتبار ۲۶۳ میلیارد ریال و پروژه های با قابلیت کلنگ زنی با ۳۹۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال اعتبار و یک طرح نیز در حوزه آب و فاضلاب روستایی سرخه افتتاح شد.

۲ طرح جدید در سرخه کلنگ‌زنی شد

استاندار سمنان ضمن بیان اینکه افتتاح ۳۴ طرح با ۱۴۶ میلیارد و ۵۳۰ میلیون ریال و آغاز عملیات اجرایی دو طرح با بیش از ۳۵ میلیارد ریال اعتبار در سرخه از جمله خدمات دولت تدبیر و امید به این شهرستان است، ابراز داشت: از ۳۴ طرح افتتاح شده در دهه فجر امسال ۲۹ طرح با ۱۰۱ میلیارد ریال مربوط به بخش عمرانی و پنج طرح با ۶۸ میلیارد و ۳۰ میلیون ریال مربوط به طرح های اقتصادی تسهیلاتی بود که برای ۴۸ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

خباز در ادامه با اظهار اینکه آهنگ رشد، تولید و سازندگی در دولت تدبیر و امید همواره مورد توجه بوده است، تصریح کرد: دو طرح بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، یک طرح شبکه بهداشت و درمان، سه طرح در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری، ۱۰ طرح شرکت توزیع برق، شش طرح جهاد کشاورزی، دوطرح دهیاری ها، دو طرح مربوط به شرکت شهرک‌های صنعتی، یک طرح در بخش نوسازی مدارس و یک طرح مربوط به صنعت، معدن و تجارت و ... افتتاح شدند.

وی افزود: شرکت توزیع نیروی برق با ۱۰ طرح و جهاد کشاورزی با شش طرح بیشترین سهم از نظر تعداد طرح های سرخه را به خود اختصاص داده اند.

افتتاح آتش نشانی شهرک صنعتی سرخه با ۱۳۰ متر مربع و اعتبار ۲۰۰ میلیون تومان از جمله برنامه ای استاندار سمنان بود که به دلیل عدم وجود تجهیزات در این ایستگاه افتتاح نشد.

محمدرضا خباز همچنین در ابتدای ورود به سرخه با حضور در گلزار شهدای این شهر به مقام شامخ ایشان ادای احترام کرد.