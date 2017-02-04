حجتالاسلام مهدی ستوده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: یکی از مهمترین خواستههای مردم در زمان طاغوت عدالت و برابری بود و انقلاب نه تنها به این مطالبه پاسخ گفت بلکه تأثیرات آن در سایر کشورها نیز مشاهده میشود.
وی افزود: از جمله انگیزهها و اهداف انقلاب اسلامی تحقق عدالت اجتماعی و ریشهکن کردن ظلم و ستم در تمامی ابعاد بود تا جایی که این اقدام توانست فاصلههای طبقاتی را از بین برده و عموم مردم را به مطالبه اصلی خود برساند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با تأکید به اینکه تحقق عدالت اجتماعی غایت حرکت جامعه اسلامی است، اضافه کرد: بر خلاف بسیاری از انقلابها، انقلاب اسلامی بر پایه اسلام بنا شده و اسلام به عنوان کاملترین دین در جوامع بشری بر وجود عدالت در جامعه تأکید دارد.
ستوده با اشاره به جایگاه انقلاب اسلامی در سطح جهانی و تأثیرات آن در انقلاب سایر کشورهای مسلمان اضافه کرد: آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی برای عدالتگستری همچنان پابرجاست.
وی افزود: هر چند در ۳۸ سال گذشته دشمن با ترفندهای مختلف تلاش کرده به انقلاب اسلامی و آرمانهای آن ضربه بزند اما با درایت مردم این انقلاب و ثمرات آن همچنان جاری و ساری است.
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