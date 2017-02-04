هلاکت و زخمی شدن شماری از نظامیان سعودی در «جیزان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، ارتش و کمیته های مردمی یمن پایگاه سعودی الفریضه واقع در شهر مرزی جیزان را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، به دنبال عملیات نیروهای یمنی، شماری از نظامیان سعودی به هلاکت رسیدند.

رسانه های یمنی اعلام کردند که در جریان این عملیات همچنین تعدادی از نظامیان سعودی به شدت زخمی شدند.

طبق اعلام شاهدان عینی، تعدادی از خودروهای متعلق به سعودیها نیز در این عملیات هدف قرار گرفته و منهدم شدند.

گفتنی است، حملات ددمنشانه سعودیها به مناطق مختلف یمن از جمله مناطق مسکونی و زیرساخت های این کشور همچنان ادامه دارد.