بالغ بر۱۰۰۰ پرونده تخلف ساختمانی در سنندج مورد رسیدگی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، منصور قزاقی صبح امروز در جمع تعدادی از خبرنگاران خبرگزاری های استان در سنندج به عملکرد سالجاری کمیسیون ماده صد و تجدید نظر اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه فعالیت های ساختمانی بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی و تولیدی را تشکیل می دهد بهره برداری از آن مستلزم رعایت عوامل متعددی بوده که در قالب مقررات ساخت و ساز تدوین شده است.

وی عنوان کرد: عدم رعایت هر یک از اصول مذکور در ساختمان های احداثی و یا در محدوده شهر یا حریم موجب بروز تخلف ساختمانی شده وبراساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها با این تخلفات برخورد خواهد شد.

وی اظهارداشت: کمیسیون ماده صد با هدف جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز و برخورد با متخلفان در سالجاری بصورت منظم تشکیل شده و پرونده های ارسالی از مناطق و نواحی منفصل را مورد بررسی قرار داد.

معاون شهرسازی و معماری شهر داری سنندج از ارجاع یک هزار و ۱۳۶ پرونده تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد از سوی مناطق و نواحی منفصل شهری در سالجاری خبر داد و افزود: از این تعداد ۶۵۲ پرونده به کمیسیون تجدید نظر ارسال شد.

قزاقی بیان کرد : شهرداری منطقه سه با ۲۷۵ پرونده بیشترین و شهرداری ناحیه منفصل ننله با ۱۴ فقره کمترین پرونده ارجاعی به کمیسیون ماده صد را در سالجاری داشتند.

وی اضافه کرد: پس از بررسی های لازم از تعداد کل پرونده های ارجاعی به کمیسیون ماده صد در سالجاری برای یک هزار و ۵۲ پرونده رای صادر شد.

وی افزود : براساس رای کمیسیون ماده صد ۵۶۶ پرونده مشمول جریمه، ۱۷۷ پرونده حکم تخریب، جریمه و تبدیل به حالت اولیه و برای ۳۰۹ پرونده نیز حکم تخریب صادر شد.

معاون شهرسازی و معماری شهر داری سنندج ادامه داد: از تعداد ۶۵۲ فقره پرونده ارسالی از کمیسیون ماده صد به تجدید نظر برای ۶۴۰ پرونده حکم صادر شده است.

قزاقی بیان کرد: از آنجا که توسعه شهرها و عدم وجود فضای لازم برمبنای احتیاجات اجتماعی سکنه شهرها و پیامدهای حاصل از آن موجب شده اصولی در ساختن شهرها مراعات شود از این رو در راستای جلوگیری از خارج شدن از ضوابط شهرسازی کمیسیون ماده صد شهرداری ها به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی نقش مهمی دارد.

وی گفت: مالکان اراضی و املاک واقع در محدوه شهر باید قبل از هرگونه ساخت و ساز از شهرداری پروانه اخذ کنند در غیر این صورت هم از عملیات ساختمانی آنها جلوگیری به عمل می آید و هم با ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰مشمول جریمه و تخریب خواهند شد.