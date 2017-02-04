عکس هابل از ستاره در حال مرگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از BGR، این عکس ابر کالاباش (Calabash) را نشان می دهد که قبل از آغاز فرایند چندصدساله مرگ، ستاره ای عظیم و به رنگ قرمز بوده است. این ابر، موادی را با سرعت بسیار زیادی منتشر می کند. همراه مواد مقداری گاز نیز با سرعت بیش از ۶۰۰ هزار مایل برساعت در فضا پراکنده می شوند.

کالاباش به دلیل وجود مقادیرزیاد سولفور گاهی اوقات «ابرتخم مرغ گندیده» نیز نامیده می شود. این ابر در فاصله پنج هزار سال نوری زمین قرار دارد. اما با وجود فاصله زیاد هابل توانسته با کمک فیلترهای قدرتمند برای جداسازی طیف های مختلف نور، عکس های خارق العاده ای از آن بگیرد.

این فیلترها فقط به نوری اجازه ورود می دهند که به وسیله اتم های یونیزه هیدروژن و نیتروژن ایجاد شده باشند. به این ترتیب دوربین هابل توانست تصاویر دقیقی بگیرد.