۵ میلیون شاخه گل در چهارمحال و بختیاری تولید شد

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پنج میلیون شاخه گل در چهارمحال و بختیاری درسالجاری تولید شد، اظهار داشت: این تعداد شاخه گل در گلخانه های استان چهارمحال و بختیاری تولید شده است.

وی عنوان کرد: در سال گذشته چهار میلیون شاخه گل در استان تولید شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: شاخه گل های تولید شده استان شامل رز و گل آلسترومریا است.

وی با اشاره به اینکه شاخه گل های تولید شده در این استان ماندگاری بسیار بالایی دارند، تاکید کرد: هم اکنون شاخه گل های تولید شده این استان به تهران، اصفهان و اهواز ارسال می شوند.