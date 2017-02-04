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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۳۲

مدیرجهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری:

۵ میلیون شاخه گل در چهارمحال و بختیاری تولید شد

۵ میلیون شاخه گل در چهارمحال و بختیاری تولید شد

شهرکرد- مدیرکل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: پنج میلیون شاخه گل امسال در چهارمحال و بختیاری تولید شد.

ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پنج میلیون شاخه گل در چهارمحال و بختیاری درسالجاری تولید شد، اظهار داشت: این تعداد شاخه گل در گلخانه های استان چهارمحال و بختیاری تولید شده است.

وی عنوان کرد: در سال گذشته چهار میلیون شاخه گل در استان تولید شده است.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: شاخه گل های تولید شده استان شامل رز و گل آلسترومریا است.

وی با اشاره به اینکه شاخه گل های تولید شده در این استان ماندگاری بسیار بالایی دارند، تاکید کرد: هم اکنون شاخه گل های تولید شده این استان به تهران، اصفهان و اهواز ارسال می شوند.

کد مطلب 3896151

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