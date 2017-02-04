تیم فوتبال امید صبای قم برابر سپاهان اصفهان شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل دوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر امید باشگاه‌های کشور روز جمعه آغاز شد و تیم فوتبال امید صبای قم در نخستین بازی از نیم فصل دوم خود بدون کسب امتیاز زمین مسابقه را ترک کرد.



تیم‌های فوتبال امید صبای قم و سپاهان اصفهان روز جمعه در ورزشگاه شهید حیدریان قم برابر هم قرار گرفتند که این بازی نزدیک و دیدنی در نهایت با پیروزی ۲ بر یک تیم سپاهان اصفهان پایان یافت تا صبا نتواند پیروزی بازی رفت در اصفهان را تکرار کند.



در این بازی که از هفته دوازدهم لیگ برتر امید برگزار شد صبا ۲ گل از حریف خود دریافت کرد و تک گل سهیل حسینی در نیمه دوم برای صبا مثمر ثمر نبود و صبا بار دیگر در لیگ برتر امید طعم شکست را چشید تا شاگردان رضا گلباشی برای نخستین بار در این فصل به نیمه پایین جدول بروند.



لیگ برتر امید با حضور ۱۲ تیم برگزار می‌شود و صبا با شکست خانگی برابر سپاهان با کسب ۱۷ امتیاز در رده هفتم جدول قرار گرفته در حالی که نفت اهواز با تفاضل گل بهتر نسبت به صبا تیم ششم جدول است و ذوب آهن اصفهان با ۱۵ امتیاز در رده هشتم قرار دارد.



صبا در بازی رفت در اصفهان موفق به شکست ۲ بر صفر سپاهان شده بود اما غیبت و محرومیت ۳ بازیکن این تیم که از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اعمال شده بر روند فنی صبا اثر گذاشت و این محرومیت برای یک بازی دیگر نیز اعمال خواهد شد.



تیم امید صبای قم سال گذشته در لیگ برتر امید با وجود آغاز فصل با نتایج ضعیف در نهایت توانست در لیگ برتر ماندنی شود و امسال نیز شروع خیره کننده‌ای در لیگ داشت اما به تدریج دچار افت شد و نتوانست پیروزی‌های پی در پی خود را ادامه دهد.