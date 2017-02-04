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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۵۱

شب گذشته برگزار شد؛

تظاهرات گسترده مردم بحرین علیه آل‌خلیفه در مناطق مختلف

تظاهرات گسترده مردم بحرین علیه آل‌خلیفه در مناطق مختلف

مردم بحرین شب گذشته در اعتراض به سیاستهای سرکوبگرانه و اقدامات خصمانه رژیم آل خلیفه علیه انقلابیون، در مناطق مختلف این کشور تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، اعتراضات مردمی به اقدامات خصمانه و سرکوبگرانه آل خلیفه در بحرین همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، مردم بحرین در اعتراض به اقدامات خصمانه آل خلیفه شب گذشته در مناطق مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند. 

طبق اعلام رسانه های بحرینی، تظاهرات‌های اعتراضی اغلب در مناطق «القدم»، «عراد»، «الحجر»، «کرباباد»، «جدحفص»، «البلاد القدیم» و «الدراز» برگزار شدند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات ها با سر دادن شعارهایی علیه آل خلیفه حمایت کامل خود از شیخ عیسی قاسم را بار دیگر اعلام کردند.

شاهدان عینی اعلام کردند که نظامیان آل خلیفه به تظاهرات کنندگان در منطقه «البلاد القدیم» یورش برده و از گاز اشک آور علیه آنها استفاده کردند.

کد مطلب 3896166

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