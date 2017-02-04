انجام ۲۵ عملیات امداد و نجات در البرز/۷۹۰ نفر حادثه دیدند

داوود رجبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: ۲۵ عملیات امداد و نجات توسط نجات گران البرزی طی هفته گذشته انجام‌شده است.

رجبی با تأکید بر اینکه امدادگران و نجات گران جمعیت هلال‌احمر البرز اقدام به امدادرسانی به ۷۹۰ نفر حادثه‌دیده کردند، گفت: ۲۳ نفر در حوادث جاده‌ای، ۶۲۳ نفر در حوادث برف و کولاک، یک نفر در حوادث شهری، ۵ نفر از خدمات حضوری، ۱۳۷ نفر در حوادث مناسبتی و یک نفر نیز در حوادث کوهستانی از خدمات امدادی استفاده کردند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر البرز اضافه کرد: درمجموع ۷۹۰ حادثه‌دیده ۱۶ نفر مصدوم شدند که ۱۱ نفر آن‌ها بعد از اقدامات اولیه برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل و ۵ نفر دیگر نیز به‌صورت سرپایی مداوا شدند.