به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، تروریست های تکفیری داعش تلاش کردند تا طی عملیاتی به روستای مبارک الفرحان واقع در شرق استان «صلاح الدین» نفوذ کنند.

بر اساس این گزارش، تلاش تروریست های تکفیری داعش با دخالت نیروهای عشایر عراقی ناکام ماند و آنها موفق به نفوذ در روستای مبارک الفرحان نشدند.

در همین ارتباط، منابع آگاه اعلام کردند که به دنبال هجوم گسترده داعش به روستای مبارک الفرحان، درگیری شدیدی میان آنها و نیروهای عشایر استان صلاح الدین درگرفت. در جریان این درگیری از تسلیحات سبک و سنگین استفاده شد.

این منابع همچنین اعلام کردند: نیروهای عشایر عراقی ضربات سهمگینی را به تروریست های تکفیری وارد آورده و آنها را از شرق صلاح الدین به عقب راندند.