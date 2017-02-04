امدادرسانی به ۲۰۷۲ نفر گرفتار در کولاک/۲۸۶ نفر اسکان اضطراری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی گنج کریمی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان کرمان اظهار کرد: طی سه روز گذشته هلال حمر به منظور امدادرسانی به افراد گرفتار در برف و کولاک در محورهای استان کرمان در حالت آماده باش بوده و امدادرسانی همچنان ادامه دارد.

وی از امدادرسانی به دو هزار و ۷۲ نفر افراد گرفتار در برف و کولاک در مدت گفته شده خبر داد و افزود: از میان افراد حادثه دیده دو نفر مصدوم به بیمارستان منتقل شدند و شش نفر هم به صورت سرپایی مداوا شدند.

گنج کریمی همچنین از اسکان اضطراری ۲۸۶ نفر خبر داد و گفت: ۳۶۱ دستگاه خودرو گرفتار در برف رهاسازی شدند.

وی با اشاره به توزیع ۱۰۰ تخته پتو، ۷۰ قرص نان و ۱۷۰ قوطی کنسروجات بین افراد گرفتار در برف و کولاک گفت: شمار افراد حادثه دیده در استان کرمان طی این سه روز دو هزار و ۱۲۸ نفر است.

مدیرعامل هلال احمر استان کرمان از فعالیت ۵۷ نیروی نجاتگر در قالب ۱۹ تیم عملیاتی خبر داد و گفت: در مدت گفته شده به ۶۲۵ خانوار امدادرسانی شد.