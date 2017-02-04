تاخیر در بستن بند ناف مانع از کم خونی نوزادان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، آنمی یا کم خونی بیش از ۴۰ درصد کودکان زیر پنج سال دنیا را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند روی ویژگی های ذهنی و فیزیکی نوزادان اثر بگذارد و در ادامه تکوین و رشد این کودکان را مدت زمان زیادی مختل کند. کمبود آهن یکی از دلایل کم خونی در ۵۰ درصد این کودکان محسوب می شود.

محققان دانشگاه Uppsala‌نشان دادند که بستن بند ناف با تاخیر (برای بیش از سه دقیقه)، تا شش ماه از کمبود آهن در این نوزادان جلوگیری می کند اما نشان داده نشده است که این امر در مورد نوزادان با سن بالاتر نیز صدق می کند یا خیر.

در زمان تولد، حدود یک سوم خون کودک در جفت قرار دارد. اگر بستن یا کلامپ کردن بند ناف فورا صورت گیرد، خون در جفت باقی مانده و دور ریز می شود یا این که در بانک های خون بند ناف ذخیره می شود.

در عوض اگر این بستن بند ناف برای سه دقیقه به تاخیر بیافتند، اغلب کودکان می تواند میزان خون بیشتری معادل حدود یک دسی لیتر(نیم فنجان) دریافت کنند که معادل دو لیتر خون در بالغین است.

این خون شامل سلول های قرمز خونی است که خود حاوی هموگلوبین هستند که یک منبع آهن بشمار می آید. این یک دسی لیتر خون مذکور می تواند تا سه الی چهار ماه نیاز نوزاد به آهن را برطرف سازد.

به همین دلیل سازمان سلامت جهانی، توصیه می کند که بستن یا کلامپ کردن بند ناف را دو سه دقیقه به تاخیر بیاندازیم، این امر بویژه در خانواده ها یا جوامعی که مشکل کم خونی رواج دارد، می تواند راهکاری مفید باشد.